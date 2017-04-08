Wizz Air збільшить кількість напрямків з Києва до польських міст

Польоти в Люблін і Познань будуть виконуватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях

Угорський лоукостер Wizz Air з 25 серпня відкриє два нових напрямки з Києва - до Любліна та Познані.

Таким чином авіакомпанія збільшить кількість маршрутів з аеропорту Київ (Жуляни) до Польщі з 4 до 6.

Польоти в Люблін і Познань будуть виконуватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Вартість квитка в Люблін - від 429 грн, в Познань - від 579 грн. Про це повідомляє ЦТС.

В аеропорту Любліна розраховують на значний пасажиропотік з Києва у зв'язку з запуском нового рейсу.

Зараз Wizz Air з Києва також літає в Варшаву, Вроцлав, Гданськ і Катовіце. Також цього року авіакомпанія повернулася в аеропорт Львів.

У липні Wizz Air оголосила про збільшення операційної діяльності в Україні у 2018 році та відкриття нових рейсів.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air впроваджує зміни, які стосуються розмірів та оплати за ручну поклажу на рейсах лоукоста.