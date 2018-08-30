WizzАir анонсував нові рейси до Данії, Німеччини та Латвії

Компанія анонсувала запуск нових рейсів з березня 2019 року, за винятком Львів-Франкфурт-Львів, який стартує у грудні 2018 року

WizzАir відкриє нові маршрути до Риги, Біллунна та Бремена із Києва, зі Львова — до Копенгагена і Франкфурта.

Таке розширення стане можливим завдяки збільшенню бази літаків компанії у Києві. Нині їх три, однак для нових перевезень з’явиться четвертий літак. Завдяки цьому також збільшиться частота рейсів із Києва до Лісабона — з 2 до 3 разів на тиждень, інформує "Громадського".

Також, найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair 3 вересня виконає перший рейс - із Києва до Берліна.