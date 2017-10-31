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WP: Трамп затягує з наданням Україні зброї

У Раді національної безпеки в Білому домі стверджують, що адміністрація повільно, але впевнено працює над цим
Нинішній президент США Дональд Трамп, так само як і його попередник Барак Обама, затягує з прийняттям рішення про надання Україні оборонної зброї попри те, що всі рекомендації вже підготовлені апаратом Ради нацбезпеки.
WP: Трамп затягує з наданням Україні зброї Фото: afp.com

Трамп має прийняти рішення вже зараз, аби США припинили політику невтручання в агресію РФ, що триває, йдеться в публікації The Washington Post.

"Після кількох місяців внутрішніх дебатів адміністрація Трампа застрягла на питанні про те, чи забезпечувати Україну оборонною зброєю, яку вона давно просила. Результатом де-факто стало продовження політики адміністрації Обами щодо відмови Києву в тому, що йому потрібно для опору російській агресії, а також посилення сумнівів у готовності президента Трампа виступити проти Володимира Путіна", - зазначається в матеріалі.

У Раді національної безпеки в Білому домі стверджують, що адміністрація повільно, але впевнено працює над можливим наданням Україні засобів реагування на застосування танків, артилерії, а також іншого обладнання в окупованій частині на сході України. Остання із зустрічей Ради, до складу якої увійшли секретарі кабінету, була проведена кілька тижнів тому. Тепер чиновники формалізують низку варіантів для Трампа, повідомив один із високопоставлених чиновників Ради національної безпеки.

Між тим, довгоочікуване рішення президента США матиме наслідки, що виходять далеко за межі Донбасу. За інформацією офіційного Києва, попри відносне зменшення напруги у східних регіонах, Москва досі докладає зусиль, щоб змінити ситуацію на місцях.

США надають Україні військове обладнання, однак Вашингтон досі не прийняв рішення про забезпечення українських сил протитанковими ракетами "Джавелін", контрбатарейними радарами дальнього радіусу дії, щоб бачити російську територію, а також сучасними розвідувальними пристроями та засобами захищеного зв’язку. За часів президентства Обами, ключові фігури в адміністрації та Конгрес докладали зусиль, щоб змінити ситуацію. Однак, рішення було відкладено, оскільки кабінет Обами мав занепокоєння, що надання українцям військової допомоги збільшило б ризик ескалації кризи, розлютивши Путіна.

22 вересня Президент України Петро Порошенко зустрівся на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом. Як повідомляє телеканал Fox News, Порошенко після зустрічі оголосив, що Трамп обіцяв його країні технічне і військове співробітництво, що, за словами українського лідера, включає і постачання озброєнь для оборони.

Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

 

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