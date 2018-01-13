WSJ: адвокат Трампа заплатив порноактрисі $130 тис, щоб та мовчала про зв'язки з політиком
Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
"Адвокат президента Дональда Трампа організував виплату 130 тисяч доларів колишній зірці фільмів для дорослих за місяць до виборів 2016 року, в рамках угоди, яка не дозволяє їй публічно обговорювати можливу сексуальну зустріч з Трампом", - йдеться у повідомленні.
За інформацією джерел, Коен уклав угоду про нерозголошення з адвокатом Стефані Кліффорд та заплатив їй дану суму у жовтні 2016 року.
Видання The Daily Beast повідомило, що про зв'язок Кліффорд з Трампом розповідала її подруга, порноактриса Алана Еванс.
У коментарі газеті Коен заявив, що і Трамп, і Кліффорд заперечують існування зв'язку між ними.
Нагадаємо, у відповідь на закиди автора книги "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа" Майкла Вулффа американський президент Дональд Трамп заявив, що є психічно стійкою людиною, та назвав себе "генієм".
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