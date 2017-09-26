WSJ: Штати обмежать російським літакам відстань розвідувальних польотів

США можуть обмежити польоти російських літаків над Аляскою і Гаваями

США готуються оголосити обмеження на російські військові польоти над американською територією, передбачені Договором про відкрите небо.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в американській адміністрації.

Договір, який є частиною заходів контролю над озброєннями, дозволяє 34 країнам-членам, що його ратифікували, провести спостережні польоти над територіями один одного.

Дальність розвідувального польоту може становити до 5,5 тисяч кілометрів, однак над Калінінградом Росія обмежила її до 500 км. Саме тому Сполучені Штати мають намір обмежити польоти російських літаків у відповідь.

За даними видання, США можуть обмежити польоти російських літаків над Аляскою і Гаваями.

"Ми хочемо змусити Росію знову дотримуватися договору", - сказав на умовах анонімності американський чиновник.

Як повідомляв iPress.ua, два російських військово-транспортних літаки "Іл-76" нещодавно порушили повітряний простір Литви.