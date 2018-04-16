WSJ: Трамп розглядав варіанти потужних ударів по російських об’єктах у Сирії

Президент США Дональд Трамп наполягав на більш потужній атаці у Сирії, однак главі Пентагону Джеймсу Меттісу вдалося переконати його завдати більш м’якого удару.

Після кількох напружених зустрічей у Білому домі президент і його радники домовились про один з найбільш стриманих варіантів військового удару, розроблених Пентагоном: потужна ракетна атака, спрямована на досягнення трьох цілей і спрямована на приборкання спроможності сирійського режиму використовувати хімічну зброю. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з процесом прийняття рішення щодо ракетного удару в Сирії.

Меттіс під тиском президента, який хотів потужної відповіді на хімічну атаку в Сирії, запропонував американському лідерові три можливих варіанти операції.

Найбільш консервативний передбачав ураження невеликої кількості цілей, пов'язаних з розробкою хімічної зброї в Сирії.

Згідно з другим сценарієм, кількість таких об'єктів мала бути збільшена, крім того, удари передбачалося завдати по командних пунктах сирійської армії.

Найбільш радикальний варіант передбачав атаку на російські ППО, яка повинна була підірвати військовий потенціал сирійського режиму. Як зазначається, цей варіант потенційно був би втричі потужніший за завданий США, Британією та Францією.

За даними видання, сам Трамп запропонував радникам розглянути можливість завдання ударів по іранських і російських об'єктах на території Сирії, якщо це знадобиться для знищення сирійської військової техніки.

Меттіс виступив проти такого сценарію, попередивши про небезпеку дій у відповідь.

В результаті Трамп зупинився на гібридному варіанті, що передбачав запуск 105 ракет по по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale. Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна. Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Президент США Дональд Трамп назвав удари по Сирії "виконаною місією". У Пентагоні зазначили, що ракетні удари США, Великої Британії і Франції по військових об'єктах в Сирії знищили всі задані цілі.

Раніше Генштаб РФ повідомляв, що сирійська протиповітряна оборона (ППО) перехопила 71 крилату ракету зі 103, які застосували США, Велика Британія і Франція.