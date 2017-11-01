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Я буду жорстокішим з Путіним, ніж була б Клінтон, - Трамп

Крім того, обраний президент США заявив, що у нього немає ніяких справ з РФ
Переможець президентських виборів в США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи вдасться йому налагодити відносини з главою Кремля Володимиром Путіним.
Я буду жорстокішим з Путіним, ніж була б Клінтон, - Трамп Фото: scienceblogs.com

При цьому Трамп запевнив, що в разі провалу спроби нормалізації відносин між США і РФ буде вести себе з російським президентом жорсткіше, ніж могла б його конкурент по виборам Гілларі Клінтон.

"Я не знаю, чи вдасться мені налагодити відносини з Путіним. Може, не вдасться. Але якщо ні, то, як ви думаєте, чи могла б Гілларі (Клінтон) бути жорсткішою з Путіним, ніж я? Я буду жорсткішим", - заявив Трамп в ході прес-конференції, інформує телеканал Дождь.

Крім того, обраний президент США заявив, що у нього немає ніяких справ з РФ.

"У мене немає ніяких справ з Росією. Я не брав кредитів, у мене нема ділових зв'язків з Росією", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про публікацію доповіді про "російський компромат" на нього.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією. Американський президент заявляє, що РФ не має і не мала важелів впливу на нього.

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