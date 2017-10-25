Я їхав на зелене, Lexus вилетів на шаленій швидкості, - другий учасник ДТП в Харкові

Водій автомобіля "Volkswagen Touareg" Геннадій Дронов повністю покладає відповідальність за аварію на вулиці Сумській у Харкові на водія "Lexus" Олену Зайцеву.

"У зв'язку з поганим самопочуттям унаслідок отриманих травм, я не міг дати пояснень із приводу того, що сталося, раніше. Вже знаю, що є безліч версій перебігу подій, але хотілося б дати офіційний коментар із приводу ДТП, яке сталося 18.10.2017 року, учасником якого, на превеликий жаль, мені довелося стати", – йдеться в його офіційній заяві, оприлюдненій адвокатом Сергієм Перепелицею в Facebook.

"Хочу заявити, що, виїжджаючи на перехрестя вулиці Сумської та провулку Мечникова, я рухався на зелений сигнал світлофора. Я переконався в безпеці переїзду вулиці Сумської, дивився по сторонах, і під час цього – автомобіля Lexus не було в полі зору. Після чого я почав рух до перехрестя, вже зосередившись на пішохідному переході через провулок Мечникова", – заявляє Дронов.

"Все сталося так швидко, що я навіть не одразу зрозумів, що сталося. Автомобіль Lexus вискочив на перехрестя раптово, з нізвідки! Я не бачив його і не міг бачити, оскільки Lexus вилетів на перехрестя зі шаленою швидкістю. Його не було, коли я починав рух, а з того моменту до зіткнення пройшли лічені секунди", – уточнює водій Volkswagen.

Дронов також висловив співчуття на адресу близьких загиблих і постраждалих від жахливого ДТП.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.