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"Я можу тримати уряд закритим роками", - Трамп про непоступливість щодо стіни з Мексикою

Під час зустрічі Трамп дав зрозуміти, що він не поступиться
Двогодинна зустріч між представниками новообраного Конгресу Сполучених Штатів та президентом Дональдом Трампом щодо врегулювання питання тимчасової зупинки уряду (так званого "шатдауну") завершилась без компромісу.
"Я можу тримати уряд закритим роками", - Трамп про непоступливість щодо стіни з Мексикою Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

Основним дискусійним питанням було фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, повідомляє CNN.

Трамп і республіканці вимагають виділити на це з бюджету додаткові 5,6 мільярдів доларів, демократи - проти.

"Я можу тримати уряд закритим місяцями й роками", - заявив він.

Згодом CNN із власних джерел вдалось дізнатись, що американський президент згадував про те, що "шатдаун" може продовжитись і до наступних президентських виборів восени 2020 року.

"Ми не запрацюємо, допоки питання не буде вирішене. Це проблема національної безпеки. Це проблема тероризму", - додав Трамп.

Напередодні палата представників ухвалила законопроекти, спрямовані на завершення шатдауну. Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.

Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.

 
 
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05 01 2019 15:20
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