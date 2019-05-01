"Я можу тримати уряд закритим роками", - Трамп про непоступливість щодо стіни з Мексикою
Основним дискусійним питанням було фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, повідомляє CNN.
Трамп і республіканці вимагають виділити на це з бюджету додаткові 5,6 мільярдів доларів, демократи - проти.
"Я можу тримати уряд закритим місяцями й роками", - заявив він.
Згодом CNN із власних джерел вдалось дізнатись, що американський президент згадував про те, що "шатдаун" може продовжитись і до наступних президентських виборів восени 2020 року.
"Ми не запрацюємо, допоки питання не буде вирішене. Це проблема національної безпеки. Це проблема тероризму", - додав Трамп.
Напередодні палата представників ухвалила законопроекти, спрямовані на завершення шатдауну. Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.
Додамо, що президент Дональд Трамп заявив 25 грудня, що так званий "шатдаун" триватиме доти, доки його вимога про фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою не буде виконана.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку