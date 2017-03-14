Я не бачу, що хтось когось розганяв, - Грицак щодо блокади Донбасу
"З приводу розгону – я не бачу, що хтось когось розганяв, були затримані люди, з ними була проведена робота і їх відпустили", - повідомив голова СБУ Василь Грицак журналістам, інформує "Інтерфакс-Україна".
При цьому він підкреслив, що не можна порушувати дисципліну і перебувати зі зброєю там, де це не слід робити.
"Ми не можемо допустити того, щоб по вулицях наших міст і сіл гуляли люди зі зброєю... Зона АТО, яка контролюється українською владою, – це теж українська територія... Я за те, щоб люди висловлювали свої протести мирним шляхом... Давайте проведемо якісь обговорення, нехай висловлюють свою позицію Верховна Рада, ради на місцях", - сказав глава СБУ.
Грицак зазначив, що в цей вівторок проходить багато позачергових засідань рад в обласних центрах і містах. "І нехай це буде позиція... ніхто ще не побудував демократію махновським способом", - сказав він.
Нагадаємо, в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.
Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю. Раніше в СБУ заявляли, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.
"Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи", - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їхнього редуту на станції "Кривий Торець".
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