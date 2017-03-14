Я не бачу, що хтось когось розганяв, - Грицак щодо блокади Донбасу

Також Грицак підкреслив, що не можна порушувати дисципліну і перебувати зі зброєю там, де це не слід робити

Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що ні про який розгін учасників блокади торгівлі на Донбасі мова не йде.

"З приводу розгону – я не бачу, що хтось когось розганяв, були затримані люди, з ними була проведена робота і їх відпустили", - повідомив голова СБУ Василь Грицак журналістам, інформує "Інтерфакс-Україна".

При цьому він підкреслив, що не можна порушувати дисципліну і перебувати зі зброєю там, де це не слід робити.

"Ми не можемо допустити того, щоб по вулицях наших міст і сіл гуляли люди зі зброєю... Зона АТО, яка контролюється українською владою, – це теж українська територія... Я за те, щоб люди висловлювали свої протести мирним шляхом... Давайте проведемо якісь обговорення, нехай висловлюють свою позицію Верховна Рада, ради на місцях", - сказав глава СБУ.

Грицак зазначив, що в цей вівторок проходить багато позачергових засідань рад в обласних центрах і містах. "І нехай це буде позиція... ніхто ще не побудував демократію махновським способом", - сказав він.

Нагадаємо, в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю. Раніше в СБУ заявляли, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

"Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи", - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву "Штабу блокади торгівлі з окупантами" про нібито штурм їхнього редуту на станції "Кривий Торець".