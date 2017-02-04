Я не хочу контролювати НАБУ, – Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не хоче контролювати Національне антикорупційне бюро, але пропонує створити міні-моніторинговий орган.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, повідомляє "Укрінформ".

"Я не хочу зі свого боку контролювати НАБУ... Ми не повинні контролювати НАБУ", – запевнив генпрокурор.

Одночасно він повідомив, що ГПУ планує створення "аудит-моніторингу" в складі трьох осіб, які НАБУ якраз повинно буде контролювати. Зараз, повідомив Луценко, ведеться справжня "битва" за те, кого призначити в цю групу.

"НАБУ хоче, щоб вони були з їх рядів, але Президент і більшість у парламенті вважають, що мова повинна йти про нейтральних персон, не з числа антикорупційних чиновників; так, контроль буде більш об'єктивним", – змалював ситуацію керівник ГПУ, поскаржившись на те, що в цьому питанні занадто багато політики. Він вважає, що закон про НАБУ повинен бути злегка підкориговано.

При цьому, за словами Луценка, має бути налагоджене хороше співробітництво між двома структурами або навіть часом конкуренція у справі боротьби з корупцією. Щоб уникати конфлікту створюються спільні робочі слідчі, і прокурорські групи.

Генеральний прокурор також звернув увагу німецького журналіста на те, що працівник прокуратури отримує в 20 разів менше, ніж співробітник НАБУ. Не в останню чергу тому, піймавши "велику рибу", вони хочуть самі довести справу до суду, щоб хоча б отримати заслужену славу, каже Луценко, додаючи, що НАБУ, на відміну від ГПУ, має хорошу репутацію. Однак найчастіше ГПУ доводиться передавати бюро справи, в яких фігурують понад € 30 тис. Якщо б, втім, передавалися всі справи, НАБУ, штат якого налічує всього близько 220 детективів і 30 прокурорів (в прокуратурі працює 10 тис. осіб), просто не витримало б навантаження, пояснює Луценко.

Зараз ГПУ та НАБУ разом несуть відповідальність за 15 тис. держслужбовців, в роботі знаходиться 1,2 млн. справ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України почав відбір свого аудитора для Національного антикорупційного бюро.

Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Громадські організації рекомендують Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.