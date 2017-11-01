Я не вважаю Путіна злочинцем, - майбутній держсекретар США

Рекс Тіллерсон каже, що потрібно шукати "конкретні факти" про бомбардування росіянами Алеппо, "перш ніж робити висновки"

Кандидат на пост держсекретаря в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа Рекс Тіллерсон заявив, що не вважає президента РФ Володимира Путіна злочинцем.

Кандидат на пост держсекретаря США Рекс Тіллерсон заявив, що потрібно шукати "конкретні факти" про бомбардування росіянами Алеппо, "перш ніж робити висновки".

Про це він заявив на слуханнях у Сенаті сьогодні, 11 січня, повідомляє CNN.

А на конкретні питання про бомбування росіянами Алеппо і вбивствах журналістів в Росії, Тіллерсон відповідав, що "він хотів би бачити конкретні факти", які б це підтверджували, "перш ніж приймати рішення і робити висновки".

Нагадаємо, що сьогодні кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон на сенатських слуханнях за твердженням його кандидатури визнав, що анексія Криму Росією була незаконною.

Майбутній держсекретар також сказав, що Росія не обов'язково повинна бути у всьому противником США. З окремих питань країни цілком можуть бути партнерами.

Раніше, обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.

Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.