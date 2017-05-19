Я нікого не кришую і за свою посаду не тримаюсь, - Гройсман (відео)
Відповідну заяву він зробив у прямому ефірі телеканалу "1+1".
"Я не боюся звіту ряду в парламенті", - сказав Гройсман на зауваження журналістки про те, що він нібито уникає зустрічі з депутатами через страх втратити посаду.
"Коли був рік, я вийшов на трибуну українського парламенту, 14 квітня, прозвітував", - зазначив прем'єр і додав, що те саме роблять у профільних комітетах його міністри.
"Я пропоную наступного пленарного тижня у будь-який день внести резолюцію недовіри моєму уряду. Я за свою посаду не тримаюся і завжди був у цьому питанні самодостатнім", - заявив прем'єр.
Він також відповів на звинувачення про те, що нібито лобіює певних людей на посади.
"Я нікого не кришую. Я нікого не лобіюю призначати, я нікого не змушую писати заяви", - сказав посадовець.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що політичні сили нинішньої урядової команди виграють парламентські вибори в 2019 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану