Я перебуваю на території України легально, - Саакашвілі

Лідер партії Рух нових сил, екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що знаходиться на території України абсолютно легально.

"Сьогодні вранці, як і має бути згідно з законом, мій адвокат прийшов до Міграційної служби України та приніс мою заяву... Тобто, я зараз перебуваю абсолютно легально на українській території. Згідно з чинним законодавством, я звернувся за захистом до Української держави. І Українська держава має зараз піти разом зі мною до суду і вирішити моє прохання про захист від Української держави", - заявив Саакашвілі на прес-конференці для ЗМІ у Львові, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Міхеіла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.