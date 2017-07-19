"Я тобі писок порву": чиновник на Закарпатті накинувся на жінку з погрозами і матюками, - ВІДЕО

Посадовець сільради - землевпорядник Олександр Ваш - бурхливо відреагував на те, що жителька села вела відеозйомку у приміщенні, де він знаходився

У Коритнянах (Закарпатська область) перед сесією посадовець сільради обматюкав жінку та вибив у неї з рук телефон.

19-го липня Антоніна Гал в групі об'єднана територіальна громада сіл Коритняни та Кінчеш поширила у Facebook відео, на якому, як йдеться в поясненні, перед початком сесії сільради 13.07.2017 року на жінку кидається з погрозами та лайкою працівник Коритнянської сільської ради – землевпорядник Ваш Олександр та намагається вибити камеру у жінки з рук.

Спочатку чоловік обматюкав жінку, а потім, підійшовши до неї, вибив із рук. Насамкінець, землевпорядник завдав удару по камері.

Попередньо, у цій же групі 8.07.2017-го року жінка оприлюднила скрін-копії переписки із ним, в якій Олександр Ваш в грубій і хамській манері прямим текстом їй погрожує.

І вже 13.07.2017 року, в день коли й стався інцидент зафіксований на відео, депутат Коритнянської сільської ради Костянтин Калабіга повідомив, що Ваш Олександр написав заяву про звільнення із займаної посади за власним бажанням із 31.07.2017-го року. Заява датується 12 липня.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП Закарпатської області, вчора, 18-го липня, в 20.40 потерпіла звернулася до Ужгородського районного відділення поліції із заявою про погрози. Даний випадок було внесено в журнал єдиного обліку. Наразі вже порушено кримінальне провадження ч. 1 ст. 296 ККУ, хуліганство, інформує "Прозахід".

Нагадаємо, що на Київщині депутат від БПП накинувся на школяра через тексти про корупційні схеми.