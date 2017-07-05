Я захищатиму Європу, нашу цивілізацію і вільне життя, – Макрон

Емануель Макрон вперше звернувся до Франції після оголошення попередніх результатів голосування у неділю, 7 травня.

Обраний президент Франції Еммануель Макрон заявляє про рішучість у захисті європейських цінностей та боротьбі з тероризмом. На цьому Макрон він наголосив у своєму першому зверненні до нації після оголошення попередніх результатів голосування, повідомляє "Укрінформ".

"Я захищатиму Європу. Це наша цивілізація, яка опинилася під загрозою. Це наш спосіб вільного життя. Я працюватиму заради відбудови зв’язків між Європою та її громадянами. Я передаю народам світу вітання братерської Франції", – заявив 39-річний Макрон, який стане наймолодшим президентом Франції.

Він також запевнив, що боротиметься із внутрішніми розбіжностями, які послаблюють Францію.

"Я кажу всім, що Франція буде у перших рядах боротьби проти тероризму на своїй власній землі та на міжнародному рівні", – також відзначив обраний президент.

Нагадаємо, за даними екзит-полів у другому турі президентських виборів у Франції із 65,5% голосів переміг Емануель Макрон.

Кандидат на посаду президента Франції від партії "Національний фронту" Марін Ле Пен офіційно оголосила, що визнає свою поразку.

Президент України Петро Порошенко привітав кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона та висловив сподівання на активізацію "Нормандського формату".