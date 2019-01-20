Я зніму свою кандидатуру з виборів, якщо Садовий, Вакарчук та Гриценко висунуть єдиного кандидата, - Гнап

Він не заперечує, що й сам хоче стати кандидатом від "демократичного табору"

Висунутий для участі у виборах президента 2019 року кандидат від політичної партії "Сила Людей" Дмитро Гнап зніме свою кандидатуру, якщо Андрій Садовий, Святослав Вакарчук та Анатолій Гриценко висунуть єдиного кандидата. Водночас, він не заперечує, що й сам хоче стати цим єдиним кандидатом.

В об'єднанні висунутого в президенти від "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового, висунутого від партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та співака Святослава Вакарчука екс-розслідувач поки що сумнівається - "мріємо, але думаємо, що дива в реальному житті бувають рідко", повідомляє "Громадське".

Проте додає, якщо до першого туру виборів перераховані кандидати визначаться з єдиним лідером, він знімає свою кандидатуру.

Також він не заперечує, що й сам хоче стати кандидатом від "демократичного табору" - "хотілося б зробити все для цього".

Гнап зазначив, що 2,5 мільйони гривень на внесок для участі у виборах збиратиме лише через фандрейзингову компанію, інших варіантів не розглядає.

Додамо, що партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента, запланованих на 31 березня.

У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.