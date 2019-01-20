Я зніму свою кандидатуру з виборів, якщо Садовий, Вакарчук та Гриценко висунуть єдиного кандидата, - Гнап
В об'єднанні висунутого в президенти від "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового, висунутого від партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та співака Святослава Вакарчука екс-розслідувач поки що сумнівається - "мріємо, але думаємо, що дива в реальному житті бувають рідко", повідомляє "Громадське".
Проте додає, якщо до першого туру виборів перераховані кандидати визначаться з єдиним лідером, він знімає свою кандидатуру.
Також він не заперечує, що й сам хоче стати кандидатом від "демократичного табору" - "хотілося б зробити все для цього".
Гнап зазначив, що 2,5 мільйони гривень на внесок для участі у виборах збиратиме лише через фандрейзингову компанію, інших варіантів не розглядає.
Додамо, що партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента, запланованих на 31 березня.
У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.
Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.
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