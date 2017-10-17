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Ядерна війна у КНДР може розпочатися в будь-який момент, - дипломат

За словами дипломата, жодна країна у світі, окрім КНДР, не піддавалася ядерній загрозі з боку США
Заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.
Ядерна війна у КНДР може розпочатися в будь-який момент, - дипломат Фото: afp.com

Про це він сказав у понеділок, 16 жовтня, на засіданні 1 комітету Генеральної Асамблеї, передає Associated Press.

"Ситуація на Корейському півострові, на якій зосереджена увага всього світу, досягла критичної позначки, і ядерна війна може початися у будь-який момент", – наголошує Кім Ін Рен.

За словами дипломата, жодна країна у світі, окрім КНДР, не піддавалася "настільки екстремальній та прямій ядерній загрозі з боку США", і в цій ситуації Пхеньян має повне право на самооборону.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу схвалила рішення про введення нових санкційних обмежень проти КНДР.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, американський президент хоче продовжувати працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, однак до "падіння першої бомби".

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17 10 2017 08:57
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