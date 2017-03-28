Ядерні держави проігнорували переговори ООН щодо відмови від ядерної зброї

Найбільш могутні ядерні держави світу - США, Росія, Китай, Франція, Великобританія - і більше 30 інших країн вирішили не брати участі в переговорах у рамках ООН щодо відмови від ядерної зброї

За словами постійного представника США в ООН Ніккі Хейлі, Сполучені Штати виступають за без'ядерний світ, але, разом з тим, вони "реалістично" оцінюють шанси досягти цього, враховуючи необхідність захисту своїх громадян.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Хейлі також зазначила, що Вашингтон за десятиліття дії підписаного в 1970-ті роки Договору про нерозповсюдження ядерної зброї вже і так скоротив свій ядерний арсенал на 85 відсотків.

Ті країни, які відмовилися від участі в переговорах щодо без'ядерного світу, мають зобов'язання в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, зазначила Хейлі.

Всього 123 країни підтримали резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про проведення переговорів щодо повної відмови від ядерної зброї.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН засудила ракетні випробування, проведені КНДР. Ці дії були розцінені як порушення її резолюцій.

Нагадаємо, що через 20 років після затвердження Угоди про всеосяжну заборону ядерних випробувань, Рада Безпеки ООН закликала всі держави, які все ще не прийняли цей документ, завершити цей процес.

Європарламент висловив стурбованість через погіршення відносин між ядерними державами, і зокрема, погрозами Росії щодо використання ядерної зброї.