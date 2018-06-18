Ядерні держави збільшують витрати на озброєння

У 2018 році загальна кількість ядерних боєголовок зменшилась, проте ядерні держави нарощують і модернізують свій арсенал

Про це йдеться у щорічному звіті Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

У доповіді підкреслюється, що 9 світових ядерних держав до початку 2018 року мали в своєму арсеналі 14 465 ядерних боєголовок - це на 470 одиниць менше, ніж у попередньому році. За оцінками експертів, 3 750 ядерних боєголовок перебувають у повній бойовій готовності.

"У порівнянні з 1980-ми, коли у світі налічувалося понад 70 тисяч ядерних зарядів, обсяги озброєння сильно знизилися. Значну роль у цьому процесі зіграв договір про ядерне роззброєння, укладений між Росією і США у 2010 році. Але саме на частку цих держав досі припадає майже 92% всього обсягу ядерної зброї. Крім того, у довгостроковій стратегії Москва і Вашингтон мають намір модернізувати як безпосередньо ядерні боєголовки, так і виробниче обладнання", - наголошують в SIPRI.

Зокрема, США мають намір до 2026 року виділити на програму модернізації близько 400 млрд доларів. За інформацією Міноборони США, влада залишає за собою право на розробку нової ядерної зброї.

Інші ядерні держави, серед яких Індія, Пакистан і Китай, також мають намір розробляти нові види ядерного озброєння.

У звіті SIPRI йдеться, що КНДР за минулий рік істотно збільшила свій потенціал у сфері виробництва ядерної зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.

Також, Дональд Трамп заявив, що завдяки його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи.

12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР . У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.