Ягланд хоче перерозподілити повноваження у Раді Європи заради повернення Росії

Генсек не втрачає надії на повернення Росії по ПАРЄ і до повноцінної участі у роботі Ради Європи

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд офіційно ініціює роботу над змінами до статуту Ради Європи задля того, щоби вирішити кризу з участю Росії у роботі РЄ та з російськими неплатежами.

Про це він заявив у виступі перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє зі Страсбурга "Європейська правда".

Також Ягланд повідомив про підготовку оновленого бюджету без грошей РФ, зазначивши, що може йтися про підготовку до припинення роботи РФ у організації. Поза тим, генсек не втрачає надії на повернення Росії по ПАРЄ і до повноцінної участі у роботі Ради Європи.

"Поки ми готуємося до гіршого – ми також маємо намагатися досягнути кращого та подолати кризу", - пояснив він.

Шляхом до подолання кризи Ягланд вважає внесення змін у статут організації. "Потрібно зібратися разом Комітету міністрів та ПАРЄ і уточнити правила та розподіл повноважень між цим органами. Це може відкрити шлях до подолання кризи... Дуже сподіваюся, що два статутних органи зберуться і зроблять це разом. Це буде великим подарунком для всіх нас, якщо це станеться", - заявив він.

Ягланд не уточнив сутність ймовірних змін статуту, але згадав, що йдеться про санкції проти Росії. Раніше звучала ідея про те, щоби заборонити накладати санкції на державу-члена в рамках асамблеї.

Ягланд також висловив впевненість у тому, що вихід Росії з РЄ матиме негативні наслідки. "Це буде дуже-дуже-дуже погано для Європи. Почнеться щось невідоме", - пояснив генсек.

Нагадаємо, 21 листопада 2017 року Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи отримав запит про проведення не запланованих дебатів про зняття санкцій з РФ і відновлення її участі в роботі асамблеї.

30 червня Росія офіційно зупинила платежі до Ради Європи і поставила під сумнів майбутні відносини із РЄ через "глибоку кризу в ПАРЄ". В МЗС РФ стверджують, що з того часу, як проти російської делегації в асамблеї були введені санкції через незаконну анексію Криму, "ситуація в ПАРЄ лише деградує".

У свою чергу генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд виступив за повернення РФ до ПАРЄ без виконання резолюцій. Якщо це відбудеться, то українській делегації там більше нема чого робити.

Зазначимо, уряд Німеччини підтримує зусилля генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у питанні участі Росії в ПАРЄ.