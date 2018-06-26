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Ягланд й надалі працюватиме над звільненням ув'язнених задля припинення будь-яких військових дій

Генсек РЄ заявляє, що необхідно припинити ескалацію напруженості, й одним з методів деескалації може бути звільнення ув'язнених і обмін
Рада Європи має намір продовжувати роботу зі звільнення українських політв'язнів в РФ і бачить одним з методів деескалації конфлікту між Україною і Росією обмін ув'язненими з обох сторін.
Ягланд й надалі працюватиме над звільненням ув Торбйорн Ягланд. Фото: coe.int

Про це генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі, повідомляє "Укрінформ".

"Мені здається, що прийшов час передати обом сторонам наступні тези: що необхідно припинити ескалацію напруженості, й одним з методів деескалації було б звільнення ув'язнених і надалі - обмін ув'язненими. В першу чергу, це питання я порушував (в ході візиту в Москву, – ред.) у зв'язку з паном Сенцовим, але також говорив про ситуацію щодо всіх інших ув'язнених з обох сторін. Я продовжуватиму цю роботу", – сказав генсек, відповідаючи на питання представника української делегації Олексія Гончаренка.

При цьому Ягланд сказав, що не знає про відмову Кремля на його лист президенту Росії із закликом звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань.

"Я не збираюся здаватися. Тому що мені здається дуже важливим, щоб дві сторони робили зусилля для зниження напруженості, щоб припинити будь-яку форму військових дій, чи то на словах або за допомогою зброї, або гібридної війни", – сказав генсек.

Він також підкреслив, що нинішні зустрічі і контакти за участю омбудсменів Росії і України відбуваються за його ініціативою.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Сенцова не можна помилувати на підставі прохання.

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26 06 2018 20:29
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