Ягланд й надалі працюватиме над звільненням ув'язнених задля припинення будь-яких військових дій
Про це генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив на літній сесії ПАРЄ в Страсбурзі, повідомляє "Укрінформ".
"Мені здається, що прийшов час передати обом сторонам наступні тези: що необхідно припинити ескалацію напруженості, й одним з методів деескалації було б звільнення ув'язнених і надалі - обмін ув'язненими. В першу чергу, це питання я порушував (в ході візиту в Москву, – ред.) у зв'язку з паном Сенцовим, але також говорив про ситуацію щодо всіх інших ув'язнених з обох сторін. Я продовжуватиму цю роботу", – сказав генсек, відповідаючи на питання представника української делегації Олексія Гончаренка.
При цьому Ягланд сказав, що не знає про відмову Кремля на його лист президенту Росії із закликом звільнити Олега Сенцова з гуманітарних міркувань.
"Я не збираюся здаватися. Тому що мені здається дуже важливим, щоб дві сторони робили зусилля для зниження напруженості, щоб припинити будь-яку форму військових дій, чи то на словах або за допомогою зброї, або гібридної війни", – сказав генсек.
Він також підкреслив, що нинішні зустрічі і контакти за участю омбудсменів Росії і України відбуваються за його ініціативою.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується в російській в'язниці.
Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Сенцова не можна помилувати на підставі прохання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов