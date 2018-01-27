Як і Польща, США виступають проти газопроводу "Північний потік-2", - Тіллерсон

Глава Держдепу зазначив, що США переконані в необхідності диверсифікувати джерело постачання енергоносіїв в європейські країни

США виступають проти проекту газопроводу "Північний потік-2", оскільки вважають його загрозою для енергетичної безпеки Європи.

"Як і Польща, США виступають проти газопроводу "Північний потік-2". Ми вважаємо, що він підриває енергетичну безпеку і стабільність Європи. Крім того, він дає Росії ще один інструмент, що дає змогу використовувати енергетику в політичних цілях", – заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на прес-конференції у Польщі, передає "Інтерфакс-Україна".

Глава Держдепу зазначив, що США переконані в необхідності диверсифікувати джерело постачання енергоносіїв в європейські країни.

"Це важливо в довгостроковій перспективі для безпеки Європи", – наголосив він.

Тіллерсон нагадав, що американські компанії готові працювати з Польщею у сфері енергетики.

Як відомо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" ведеться по дну Балтійського моря. Його реалізацією займається компанія Nord Stream 2 AG. Протяжність газопроводу, що веде до Німеччини, повинна скласти більше 1200 км, сукупна потужність - 55 млрд куб. м щорічно. Проект реалізує російський "Газпром" спільно з Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper і Wintershall.

У грудні 2017 року Верховна Рада підготувала звернення до європейських партнерів щодо будівництва Nord Stream 2.

"Ми знаємо, що наші позиції тут близькі. У парламенті ми ухвалили та підготували відповідне звернення до європейських партнерів, яке узгоджене зі спікерами парламентів нашого регіону – Польщі, Литви, Грузії, Молдови. Важливо, щоб його підтримали партнери східноєвропейських країн. Є колективна позиція, вона буде сильнішою, потужнішою і більш почутою", - наголосив спікер Андрій Парубій.

Відзначимо, що Данія і Литва розкритикували плани розширення газопроводу "Північний потік-2". Обидві країни вважають, що проект збільшить залежність Європи від російського газу і завдасть удар по Україні як по країні-транзитеру газу.