Як Іспанія перешкоджала референдуму в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
За інформацією каталонської влади, в ході зіткнень з поліцією постраждали 337 виборців. З боку силовиків зафіксували 11 травмованих.
Фото: Manu Fernandez / AP
Фото: Felipe Dana / AP
Біля виборчих дільниць по обіді силовики обстрілювали виборців гумовими кулями.
Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Felipe Dana / AP
Іспанській владі вдалось заблокувати на референдумі 183 дільниці.
Фото: Alberto Estevez / EPA
Фото: Josep Lago / AFP
Багато протестувальників вийшли на вулицю з гвоздиками - символом мирного протесту.
Фото: Albert Gea / Reuters
Також з гвоздикою прийшов проголосувати каталонський лідер Карлос Пуджемон.
Фото: Lluis Gene / AFP
Зокрема підтримати каталонців прийшли пожежники, вишикувавшись в живу стіну між силовиками та активістами.
Фото: Reuters
Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.
Станом на суботу, 30 вересня, іспанська поліція заблокувала доступ до 1,3 тисячі шкіл у Каталонії, в яких мають розташовуватися виборчі дільниці на референдумі. Водночас 163 школи, у приміщеннях яких має відбуватися голосування, були зайняті активістами і батьками учнів, які є прихильниками незалежності Каталонії. Загалом каталонська влада планувала облаштувати виборчі дільниці у понад 2,3 тисячі шкіл.
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