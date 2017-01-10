Як Іспанія перешкоджала референдуму в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ В результаті сутичок, які тривають зранку, постраждали більше сотні активістів

Сьогодні, 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

Фото: Alberto Estevez / EPA

За інформацією каталонської влади, в ході зіткнень з поліцією постраждали 337 виборців. З боку силовиків зафіксували 11 травмованих.

Фото: Manu Fernandez / AP

Фото: Felipe Dana / AP Біля виборчих дільниць по обіді силовики обстрілювали виборців гумовими кулями.

Фото: Susana Vera / Reuters

Фото: Felipe Dana / AP Іспанській владі вдалось заблокувати на референдумі 183 дільниці.

Фото: Alberto Estevez / EPA

Фото: Josep Lago / AFP Багато протестувальників вийшли на вулицю з гвоздиками - символом мирного протесту.

Фото: Albert Gea / Reuters Також з гвоздикою прийшов проголосувати каталонський лідер Карлос Пуджемон.

Фото: Lluis Gene / AFP Зокрема підтримати каталонців прийшли пожежники, вишикувавшись в живу стіну між силовиками та активістами.

Фото: Reuters Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним. Станом на суботу, 30 вересня, іспанська поліція заблокувала доступ до 1,3 тисячі шкіл у Каталонії, в яких мають розташовуватися виборчі дільниці на референдумі. Водночас 163 школи, у приміщеннях яких має відбуватися голосування, були зайняті активістами і батьками учнів, які є прихильниками незалежності Каталонії. Загалом каталонська влада планувала облаштувати виборчі дільниці у понад 2,3 тисячі шкіл.

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