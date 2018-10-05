Як компанія з України підриває британську систему освіти

Розслідування BBC виявило, що зіркам YouTube платять за рекламу шахрайства для студентів.

Понад 250 каналів рекламують компанію EduBirdie, що базується в Україні та пропонує студентам купувати реферати замість того, щоб робити їх самим. YouTube заявили, що донесуть до авторів інформацію про те, що вони не можуть рекламувати нечесну поведінку.

Міністр у справах університетів Англії Сем Джима вважає, що YouTube несе моральну відповідальність і має діяти.

"Це вочевидь неправильно, адже дозволяє й легітимізує обман у потенційно в промислових масштабах", - сказав Джима, шокований змістом та масштабами відео.



Фото: bbc.com

Дослідження BBC Trending виявило понад 1400 відеороликів, які мають загалом понад 700 мільйонів переглядів, що містять рекламу EduBirdie, яка заохочує шахрайство серед студентів та школярів.

Компанія EduBirdie має офіси в Україні, але пропонує свої послуги учням та студентам у всьому світі. Послуги з написання рефератів не є незаконними, але якщо студенти здають роботу, за яку вони заплатили комусь іншому, покарання може бути суворим. Компанія не просто прагне привернути увагу студентів університету до своєї реклами.

Популярним YouTube-блогерам, деяким з яких лише 12 років, платять за те, щоб вони особисто рекламували такі послуги. У деяких відеороликах блогери кажуть, що якщо ви не хочете самі турбуватися про виконання роботи, у EduBirdie є "супер-розумники", які зроблять це за вас.

Реклама з'являється у відео на каналах YouTube різноманітної тематики, зокрема про розіграші, знайомства, ігри, музику та моду.

Деякі з них рекламують такі зірки як Адам Салех, чий канал має 4 млн підписників, та британський геймер JMX, у якого їх 2,5 млн.



Фото: bbc.com

Після розслідування BBC обидва наразі вилучили відео з рекламою EduBirdie з YouTube. ВВС звернулася до матері одного 12-річного блогера, який рекламував компанію для своїх 200 тисяч підписників. Вона також її видалила.

Більше часу для ігор Каналам з десятками тисяч підписників можуть пропонувати сотні доларів за кожну рекламу. Йдеться не про чітко маркеровані рекламні ролики, поширені на каналах YouTube. Замість цього, як правило, YouTubе-блогер робить паузу у своєму відео, щоб особисто прорекламувати EduBirdie, обіцяючи, що компанія зробить за гроші реферат на "відмінно". Деякі блогери кажуть, що такі послуги дозволять звільнити час для відеоігор або ж наркотиків. Реклама EduBirdie настільки поширена, що навіть маленькі діти публікують на YouTube відео, у яких її імітують. Близько 30 каналів, що рекламують EduBirdie, - з Британії та Ірландії.Серед них - відеоблогер з одного з топ-університетів Британії. Ще один - популярний 15-річний блогер, чия матір не підозрювала, що він рекламує цю компанію, доки до неї не звернулась BBC. "На мою думку, огидно, що подібні організації використовують вразливих молодих людей, спонукаючи їх рекламувати щось недобре та неетичне", заявила Шакіра Мартін, президент Національної спілки студентів Вона додала, що найбільшу спокусу скористатись послугами EduBirdie мають студенти, які працюють для того, щоб мати гроші на навчання. Власне дослідження Google виявило, що YouTube-блогери ефективніше рекламують продукти, ніж знаменитості. Тоні Гоппонен з технологічної компанії Flockler, консультує компанії та деякі університети щодо того, як використовувати вплив популярних блогерів.За його словами, це створює нові виклики, адже виходить за рамки правил, які застосовують до традиційної реклами. "Неетична реклама була завжди, але зараз такі канали як YouTube дають можливість всім нам публікувати різноманітні матеріали, і масштаби - величезні". "Якщо ти не можеш написати реферат, то може EduBirdie. Обери професіонала, вкладись у дедлайн і заплати лише тоді, коли результат тебе задовольнить. О! І не хвилюйся: жодного плагіату", - закликає реклама.

"Не витрачайте час на те, щоб робити реферати, нехай ці люди зроблять це для вас", заявляє один з британських YouTube-блогерів Alpay B закликає глядачів до одного зі своїх відеороликів "Буде учень шахраювати чи ні - це цілковито його вибір. Ви не можете звинувачувати EduBirdie або авторів, які їх рекламують, адже у кожного своя справа", зазначив він у своїй заяві ВВС. BBC замовила EduBirdie виконання двох рефератів, які мали бути написані з нуля. Один з них - реферат з англійської літератури для здобуття шкільного сертифіката GCSE, другий - курсова робота для студентів першого курсу. Обидва вони були повністю зроблені - лишилось вписати лише ім'я студента. Реферат GCSE отримав оцінку "C" або 5/6, а університетське завдання - 60%. Це не зовсім та "відмінна" оцінка, яку обіцяла EduBirdie.