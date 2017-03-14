Як оздоровитися за давніми методиками?

Про це будуть говорити і навіть дещо чому навчать в "Парку Київська Русь" 11 і 12 березня під час програми Днів здоров’я та цілительства.

Тут будуть згадувати давні рецепти збереження та відновлення здоров’я, розповідатимуть, як перебороти свої страхи, як увійти в гармонію з собою та зі світом.

Навіть такі нехитрі заходи, як щоденна зарядка насправді можуть багато дати для укріплення фізичної витривалості, імунітету. Тому саме з зарядки розпочнеться програма. А далі гостей Парку запросять до спілкування з прекрасними представниками світу тварин – кіньми. Навіть офіційна медицина признає користь іпотерапії – лікування кіньми. Людям корисно погладити тварину, відчути тепло її тіла, її вологе ритмічне дихання. Таке спілкування піднімає настрій, упорядковує думки.

Ще одним цікавим заходом програми стане майстер-клас із боротьби зі своїми страхами. Мешканці Древнього Києва проведуть для гостей сеанс вогняної терапії, таким чином "вилікувавши" усіх охочих від панічної боязні вогню чи вибухів.

У програмі покажуть не тільки слов'янські методики вдосконалення тіла і духу, але і долучать гостей до східної культури. Дивовижні можливості людського організму продемонструють учні школи східних бойових мистецтв "Чорна пантера": вони будуть розбивати руками цеглини, лягати грудьми на вістря списа і показувати інші неймовірні речі. А запрошений йог проведе майстер-клас з основ цієї древньої практики для всіх бажаючих.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований у селі Копачів, Обухівський район, Київська область. Курсують Маршрутки з Києва від метро "Видубичі". Ціна квитка – 150 грн, для пенсіонерів і студентів – 100 грн, для дітей шкільного віку – 50 грн, дошкільнята – безкоштовно. Детальна інформація на сайті parkkyivrus.com.