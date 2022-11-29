Як перевірити власника квартири

Купівля квартири на вторинному ринку — відповідальний та важливий крок, до якого слід добре підготуватися. Попри те, що сама нерухомість вже побудована і ви бачите її переваги та недоліки, варто перевірити власника цього житла. Тож якщо ви вирішили купити квартиру у Львові, рекомендуємо дослухатися до наших порад та добре все перевірити.

Самостійна перевірка власника квартири

Умовно процес можна поділити на два важливі етапи: перевірка самого власника як особистості, а також права власності на житло. Кожен з цих етапів має свої особливості.

Перевіряємо особистість власника квартири

Деякі рієлтори пропонують свої послуги в цьому питанні. Покупцю треба лише приїхати на підписання договору, де він і познайомиться з колишнім власником житла. Це зручно та заощаджує багато часу, проте ми радимо, окрім послуг рієлтора, самостійно перевірити особу, у якої ви плануєте купувати нерухомість. Для цього потрібно заздалегідь зустрітися з власником житла та звернути увагу на таке:

На зустрічі запитайте, хто саме є власником. Можливо, їх декілька. В такому разі з'ясуйте, хто ці люди, де вони зараз перебувають. Обов’язково перевірте оригінали паспортів всіх власників нерухомості. Важливо, щоб усі власники були не проти продажу квартири. Якщо хоча б один з них не дає згоду, договір купівлі-продажу не може бути підписаний. Мають бути саме письмові згоди власників, навіть якщо вони знаходяться за кордоном. Перевірте вік всіх власників житла. Квартира не може бути продана, якщо там прописаний чи є власником неповнолітній. Надалі такий договір купівлі-продажу можуть оскаржити в суді. Також важливо, щоб власник не був старше 80 років. Попри те, що в Україні немає вікових обмежень, родичі такої людини потім можуть оскаржити документ з огляду на вік свого родича. Уважно придивіться до господаря: чи не має він залежностей (алкогольної чи наркотичної), чи адекватно поводиться. За наявності довідки з лікарні про розлади у людини-власника на момент підписання договору документ може втратити силу. Тому важливо перевірити це одразу.

Навіть якщо ви купуєте квартиру за довіреністю, не нехтуйте цією перевіркою. Зверніть увагу на те, чи має людина право на підпис цієї угоди, чи не прострочений документ тощо.

Перевіряємо право власності

З 2013 року в Україні весь процес перевірки власника нерухомості можна провести онлайн. Тепер не треба йти в БТІ чи до нотаріуса. Потрібно лише знати, де шукати необхідну інформацію:

Зайдіть до кабінету електронних послуг. За потреби зареєструйтесь на ресурсі чи авторизуйтесь за допомогою електронного ключа, якщо вже проходили реєстрацію. Зайдіть на розділ «Державні реєстри» та знайдіть послугу «Отримати інформаційну довідку». Введіть точну адресу та паспортні дані власника. Це можуть бути навіть прізвище, ім’я та по батькові. Вартість послуги становить 20 гривень. Строк виконання — до 5 робочих днів.

Проте не радимо переходити на сумнівні ресурси та вводити там свої чи сторонні дані. Довіряйте лише державним ресурсам, які мають адресу gov.ua.

Потребуєте додаткової допомоги? В такому разі можете скористатися послугами нотаріуса. Фахівці мають більше ресурсів для перевірки, проте беззаперечно довіряти не варто. Пам’ятайте, що нотаріус лише допомагає вам ухвалити рішення, однак вся відповідальність лягатиме саме на вас. Тож добре все перевірте та купуйте квартиру вашої мрії зважено.