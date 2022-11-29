RSS
LIFESTYLE НОВИНИ

Як перевірити власника квартири

Як перевірити власника квартири

Купівля квартири на вторинному ринку — відповідальний та важливий крок, до якого слід добре підготуватися. Попри те, що сама нерухомість вже побудована і ви бачите її переваги та недоліки, варто перевірити власника цього житла. Тож якщо ви вирішили купити квартиру у Львові, рекомендуємо дослухатися до наших порад та добре все перевірити.

Самостійна перевірка власника квартири

Умовно процес можна поділити на два важливі етапи: перевірка самого власника як особистості, а також права власності на житло. Кожен з цих етапів має свої особливості.

Перевіряємо особистість власника квартири

Деякі рієлтори пропонують свої послуги в цьому питанні. Покупцю треба лише приїхати на підписання договору, де він і познайомиться з колишнім власником житла. Це зручно та заощаджує багато часу, проте ми радимо, окрім послуг рієлтора, самостійно перевірити особу, у якої ви плануєте купувати нерухомість. Для цього потрібно заздалегідь зустрітися з власником житла та звернути увагу на таке:

  1. На зустрічі запитайте, хто саме є власником. Можливо, їх декілька. В такому разі з'ясуйте, хто ці люди, де вони зараз перебувають. Обов’язково перевірте оригінали паспортів всіх власників нерухомості. Важливо, щоб усі власники були не проти продажу квартири. Якщо хоча б один з них не дає згоду, договір купівлі-продажу не може бути підписаний. Мають бути саме письмові згоди власників, навіть якщо вони знаходяться за кордоном.
  2. Перевірте вік всіх власників житла. Квартира не може бути продана, якщо там прописаний чи є власником неповнолітній. Надалі такий договір купівлі-продажу можуть оскаржити в суді. Також важливо, щоб власник не був старше 80 років. Попри те, що в Україні немає вікових обмежень, родичі такої людини потім можуть оскаржити документ з огляду на вік свого родича.
  3. Уважно придивіться до господаря: чи не має він залежностей (алкогольної чи наркотичної), чи адекватно поводиться. За наявності довідки з лікарні про розлади у людини-власника на момент підписання договору документ може втратити силу. Тому важливо перевірити це одразу.

Навіть якщо ви купуєте квартиру за довіреністю, не нехтуйте цією перевіркою. Зверніть увагу на те, чи має людина право на підпис цієї угоди, чи не прострочений документ тощо.

Перевіряємо право власності

З 2013 року в Україні весь процес перевірки власника нерухомості можна провести онлайн. Тепер не треба йти в БТІ чи до нотаріуса. Потрібно лише знати, де шукати необхідну інформацію:

  1. Зайдіть до кабінету електронних послуг.
  2. За потреби зареєструйтесь на ресурсі чи авторизуйтесь за допомогою електронного ключа, якщо вже проходили реєстрацію.
  3. Зайдіть на розділ «Державні реєстри» та знайдіть послугу «Отримати інформаційну довідку».
  4. Введіть точну адресу та паспортні дані власника. Це можуть бути навіть прізвище, ім’я та по батькові.
  5. Вартість послуги становить 20 гривень. Строк виконання — до 5 робочих днів.

Проте не радимо переходити на сумнівні ресурси та вводити там свої чи сторонні дані. Довіряйте лише державним ресурсам, які мають адресу gov.ua.

Потребуєте додаткової допомоги? В такому разі можете скористатися послугами нотаріуса. Фахівці мають більше ресурсів для перевірки, проте беззаперечно довіряти не варто. Пам’ятайте, що нотаріус лише допомагає вам ухвалити рішення, однак вся відповідальність лягатиме саме на вас. Тож добре все перевірте та купуйте квартиру вашої мрії зважено.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 11 2022 12:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
"Украдений місяць. Кум", намальований воїном ЗСУ, переміг у Парижі. П

"Украдений місяць. Кум", намальований воїном ЗСУ, переміг у Парижі. П'ятірка найкращих українських мультфільмів, що підкорюють світ

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П

Геніальний Banksy підтримав Україну та українців новими графіті. П'ятірка його найкращих творів про війну

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Кремлівські пропагандони в прямому ефірі: істерика через проміжні вибори у США – Джулія Девіс

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Картопля є, але Європу не нагодуємо. Все окрім компоту – тортілья, хумус та суші з картоплі

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Наймодніший рятівний аксесуар-2022 – флікер. Його вартість втричі менша за штраф, що можуть ввести незабаром

Три історії кінорежисера В

Три історії кінорежисера В'ячеслава Криштофовича. До 75-річчя українського Бергмана

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Перевірте свою готовність до блекауту. 5 найдешевших порад, які додадуть енергії

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Доторкнутися до історії "National Geographic" можна у Львові. Як наукове видання стало мрією фотомитців, а через Сороса звільнилися вчені-географи

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

путінський дружбан склав "список вбивств" західних політиків та посадовців. Огляд російської медіапропаганди від Джулії Девіс

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

Віталій Портніков отримав премію імені Василя Стуса. 5 премій українського ПЕН як корисна нотатка для тих, у кого розбігаються очі у книжкових крамницях

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

З 60-річчям, Джеймсе Бонд. 7 заповідей продюсера Брокколі та 10 цікавих фактів про "Доктора Ноу"

Провідні пропагандони путіна визнають, що хочуть "сумувати та панікувати" через Україну –Джулія Девіс

Провідні пропагандони путіна визнають, що хочуть "сумувати та панікувати" через Україну –Джулія Девіс

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

Аргентинському танго 125 років. Борделі Буенос-Айреса, "Запах жінки", П’яццола та ЮНЕСКО – довга історія визнань та заборон

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.