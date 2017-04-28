Як сепаратисти жорстоко побили учасників акції за єдину Україну в Донецьку у 2014 році, - ФОТО, ВІДЕО
Виходець із Донецька, журналіст Денис Казанський нагадує: "Щороку, 28 квітня я повторюю цей допис. Цього дня три роки тому в Донецьку озброєні бики розігнали останню українську демонстрацію. Демонстрація була мирною. Ні в кого не було зброї, тому нападникам не чинили спротиву. Били всіх підряд, незважаючи на стать і вік".
Фото: Михайло Масловський, ОстроВ
Фото: Михайло Масловський, ОстроВ
Про це повідомляє видання "Остров".
Фото: Михайло Масловський, ОстроВ
Фото: Михайло Масловський, ОстроВ
Фото: Михайло Масловський, ОстроВ
"Наздоганяли, заганяли в двори, били арматурою. Ми ніколи не забудемо, з чого починалася війна і хто її почав", - зазначає журналіст.
Фото: Михайло Масловський, ОстроВ
Нагадаємо, київська поліція знайшла зловмисника – мешканця Криму й прибічника "русского міра", який минулої осені вчинив замах на бійця-добровольця Віталія Регора.
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