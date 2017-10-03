Як учасник АТО побився з екс-генералом Палієм, - ВІДЕО

На відео видно, як з усієї сили Різниченко вдарив головою в обличчя генерал-полковника Збройних сил України

У Мережі з'явилося відео бійки між учасником АТО Дмитром Різниченком та генералом-полковником Збройних сил і колишнім начальником Головного управління розвідки України Віктором Палієм.

Причиною конфлікту стали слова комуніста Петра Цибенка. Після його виступу за трибуною, на сцену вийшов інший комуніст, який сказав АТОвцю Різниченку, що той не має права називати "стрічки" колорадськими. Мовляв, хай той вивчить історію. У цей момент до АТОвця підійшов Віктор Палій та сказав Різниченку "заспокойся", саме після цих слів боєць вдарив його головою в обличчя, повідомляє Громадське.

Варто наголосити, що Петро Цибенко член президії ЦК КПУ з 1995 року.

В одному з інтерв'ю він заявляв, що "Георгіївська стрічка - один із символів Перемоги. Вона має досить тривалу історію, приблизно три століття. Думаю, 90-99% людей, які розцінюють її, як символ радянського минулого, не розуміють її значення".

З 2009 року Петро Цибенко став головою Ради Організації ветеранів України.