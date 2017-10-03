Як учасник АТО побився з екс-генералом Палієм, - ВІДЕО
Причиною конфлікту стали слова комуніста Петра Цибенка. Після його виступу за трибуною, на сцену вийшов інший комуніст, який сказав АТОвцю Різниченку, що той не має права називати "стрічки" колорадськими. Мовляв, хай той вивчить історію. У цей момент до АТОвця підійшов Віктор Палій та сказав Різниченку "заспокойся", саме після цих слів боєць вдарив його головою в обличчя, повідомляє Громадське.
Варто наголосити, що Петро Цибенко член президії ЦК КПУ з 1995 року.
В одному з інтерв'ю він заявляв, що "Георгіївська стрічка - один із символів Перемоги. Вона має досить тривалу історію, приблизно три століття. Думаю, 90-99% людей, які розцінюють її, як символ радянського минулого, не розуміють її значення".
З 2009 року Петро Цибенко став головою Ради Організації ветеранів України.
Нагадаємо, що члени саме "Організації ветеранів України" в минулому році провели проросійську акцію "Безсмертний полк" та хотіли отримати гроші з Держбюджету.
Також у 2015 році "Організація ветеранів України" вимагала від президента України не підписувати антикомуністичні закони.
"Не треба боятися серпа, молота і зірочки, як символів робітничо-селянської держави, як символів, під якими народ-трудівник вивів Україну у десятку найбільш розвинутих аграрно-індустріальних країн світу і зробив її предметом гордості", – писали комуністи у своїй заяві.
А нещодавно, у 2017 році, ця ж сумнозвісна організація висловлювала своє обурення щодо скасування свята Дня Великої Перемоги.
"Багатомільйонний загін ветеранів України висловлює своє гнівне обурення спробою позбавити нас і український народ найголовнішого та найславетнішого в нашій історії свята – Дня Великої Перемоги над фашистською Німеччиною", – йшлося у їхній заяві.
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