Як відрізнити грип від ГРВІ, - ІНФОГРАФІКА
“Симптоми грипу можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Головне — вчасно їх розпізнати і звернутися по допомогу до кваліфікованих фахівців”, - наголошують у підрозділі Міністерства охорони здоров’я, інформує "Еспресо".
Зокрема, на відміну від ГРВІ при грипі хворий не може вказати точний час, коли захворів.
Якщо температура тіла тримається в межах 37-37,5 °C - це ймовірно ГРВІ, якщо ж тривалий час температура тіла перевищує 38 °C - це схоже на симптом грипу.
При грипі спостерігається сильний озноб, “ломота” у тілі, сильні головні та м’язові болі. Тоді як при ГРВІ такі симптоми виражені слабко.
При грипі нежить може додатися на 2-3 день хвороби, а от для ГРВІ - цей симптом характерний майже одразу. Така ж ситуація з болем у горлі - при грипі він нетиповий.
А от кардинально протилежна ситуація з кашлем: він майже завжди супроводжує грип, але не є різко вираженим при ГРВІ.
Схожа ситуація з дискомфортом в очах - при грипі це частий симптом, а от при ГРВІ він виникає нечасто.
Також під час грипу спостерігається задишка та відчуття нестачі повітря, а якщо у вас інфекціне вірусне захворювання - може відчуватися дефіцит повітря через нежить.
У будь-якому випадку варто не займатися самолікуванням та звернутися до фахівця.
Нагадаємо, що за минулий тиждень на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.
Додамо, 1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).
Також, у Києві за добу від грипу померли дві жінки.
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