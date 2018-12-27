Як відрізнити грип від ГРВІ, - ІНФОГРАФІКА

Як відрізнити симптоми грипу від ГРВІ, щоб почати ефективне лікування

Центр громадського здоров’я МОЗ України підготував інфографіку, де видно, як відрізняються симптоми грипу та ГРВІ, щоб почати правильне лікування.

“Симптоми грипу можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Головне — вчасно їх розпізнати і звернутися по допомогу до кваліфікованих фахівців”, - наголошують у підрозділі Міністерства охорони здоров’я, інформує "Еспресо".

Зокрема, на відміну від ГРВІ при грипі хворий не може вказати точний час, коли захворів.

Якщо температура тіла тримається в межах 37-37,5 °C - це ймовірно ГРВІ, якщо ж тривалий час температура тіла перевищує 38 °C - це схоже на симптом грипу.

При грипі спостерігається сильний озноб, “ломота” у тілі, сильні головні та м’язові болі. Тоді як при ГРВІ такі симптоми виражені слабко.

При грипі нежить може додатися на 2-3 день хвороби, а от для ГРВІ - цей симптом характерний майже одразу. Така ж ситуація з болем у горлі - при грипі він нетиповий.

А от кардинально протилежна ситуація з кашлем: він майже завжди супроводжує грип, але не є різко вираженим при ГРВІ.

Схожа ситуація з дискомфортом в очах - при грипі це частий симптом, а от при ГРВІ він виникає нечасто.

Також під час грипу спостерігається задишка та відчуття нестачі повітря, а якщо у вас інфекціне вірусне захворювання - може відчуватися дефіцит повітря через нежить.

У будь-якому випадку варто не займатися самолікуванням та звернутися до фахівця.

Нагадаємо, що за минулий тиждень на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.

Додамо, 1 грудня у харківській лікарні померла 9-річна дитина, дівчинка хворіла грипом типу А (H1N1).

Також, у Києві за добу від грипу померли дві жінки.