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Як виглядають руїни звільненої Ракки з висоти пташиного польоту, - відео CNN

Один з епізодів показує військові автомобілі "Демократичних сил Сирії", які рухаються площею, де терористи публічно обезголовлювали та розпинали людей
Телеканал CNN опублікував відео з безпілотника, на якому продемонстрував величезні руйнування у місті Ракка – "столиці" ІДІЛ в Сирії, звільненій напередодні.
Як виглядають руїни звільненої Ракки з висоти пташиного польоту, - відео CNN Фото: AFP

"Це рідкісний погляд на Ракку зсередини на межі звільнення від ІДІЛ", - ідеться у повідомленні телеканалу.

 

 

 

На відео видно сотні зруйнованих будинків та розбиті вулиці. Один з епізодів показує військові автомобілі "Демократичних сил Сирії", які рухаються площею, де терористи публічно обезголовлювали та розпинали людей.

На кадрах видно стадіон, де була розміщена одна з головних баз терористів у Рацці. На час зйомок цього відео іноземні бійці ІДІЛ все ще залишалися там.

На відео також є госпіталь, де бойовики ІДІЛ утримували цивільних, яких використовували як живий щит.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.

Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з сім'ями покинули місто ще 14 жовтня. 

Втрата Ракки стала серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь  перебувало під контролем "Ісламської держави".

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18 10 2017 11:53
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