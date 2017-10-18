Як виглядають руїни звільненої Ракки з висоти пташиного польоту, - відео CNN

Один з епізодів показує військові автомобілі "Демократичних сил Сирії", які рухаються площею, де терористи публічно обезголовлювали та розпинали людей

Телеканал CNN опублікував відео з безпілотника, на якому продемонстрував величезні руйнування у місті Ракка – "столиці" ІДІЛ в Сирії, звільненій напередодні.

"Це рідкісний погляд на Ракку зсередини на межі звільнення від ІДІЛ", - ідеться у повідомленні телеканалу.

This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snh pic.twitter.com/SKd1PiWa5h — CNN International (@cnni) 17 жовтня 2017 р.

На відео видно сотні зруйнованих будинків та розбиті вулиці. Один з епізодів показує військові автомобілі "Демократичних сил Сирії", які рухаються площею, де терористи публічно обезголовлювали та розпинали людей.

На кадрах видно стадіон, де була розміщена одна з головних баз терористів у Рацці. На час зйомок цього відео іноземні бійці ІДІЛ все ще залишалися там. На відео також є госпіталь, де бойовики ІДІЛ утримували цивільних, яких використовували як живий щит.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.

Всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" разом з сім'ями покинули місто ще 14 жовтня.

Втрата Ракки стала серйозним ударом для ІДІЛ, яка зазнала значних невдач минулого року, включаючи втрату Мосула - другого за величиною міста Іраку і найбільшого, яке коли-небудь перебувало під контролем "Ісламської держави".