Якби Кучма передбачив 2014, то не підписав би Будапештський меморандум, - екс-посол США

Коментуючи дискусію, яка розгорнулася щодо Будапештського меморандуму, Пайфер визнав, що президент Кучма, який поставив свій підпис на цьому документі у 1994 році, а також президент Кравчук, за якого тривала підготовка Меморандуму до підписання – навряд чи дали би на нього згоду, якби припустили порушення документу Росією.

"Можна сперечатися, чи не було з боку США та України недооцінки Росії і не передбачення дій Путіна. І якби у 1993-1994 роках Кравчук та Кучма могли передбачити поді 2014 року, вони мабуть не погодилися би на підписання Будапешту", - заявив дипломат, інформує "Європейська правда".

Він також наголосив, що Будапештський меморандум не містив жодних безпекових гарантій і "США дуже чітко дали це зрозуміти українській владі у 1994 році". Натомість, документ містив лише безпекові запевнення – обіцянку не нападати.

"Врешті решт, вони (Україна) на це погодилися, розуміючи, що їм не запропонують захист американської армії, якщо Росія порушить угоду", - додав дипломат.

