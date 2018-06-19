Якби Кучма передбачив 2014, то не підписав би Будапештський меморандум, - екс-посол США
Коментуючи дискусію, яка розгорнулася щодо Будапештського меморандуму, Пайфер визнав, що президент Кучма, який поставив свій підпис на цьому документі у 1994 році, а також президент Кравчук, за якого тривала підготовка Меморандуму до підписання – навряд чи дали би на нього згоду, якби припустили порушення документу Росією.
"Можна сперечатися, чи не було з боку США та України недооцінки Росії і не передбачення дій Путіна. І якби у 1993-1994 роках Кравчук та Кучма могли передбачити поді 2014 року, вони мабуть не погодилися би на підписання Будапешту", - заявив дипломат, інформує "Європейська правда".
Він також наголосив, що Будапештський меморандум не містив жодних безпекових гарантій і "США дуже чітко дали це зрозуміти українській владі у 1994 році". Натомість, документ містив лише безпекові запевнення – обіцянку не нападати.
"Врешті решт, вони (Україна) на це погодилися, розуміючи, що їм не запропонують захист американської армії, якщо Росія порушить угоду", - додав дипломат.
One can also argue US & Ukraine underestimated Russia & did not anticipate Putin. I won’t dispute that. Presumably, had Kravchuk or Kuchma in 1993-94 foreseen 2014, they would not have done trilateral deal or Budapest. 9/20— Steven Pifer (@steven_pifer) June 19, 2018
Раніше, спецпредставник США у справах України Курт Волкер заявив, що окуповані Росією території вже не повернуться до складу України.
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