Якби Україна видобувала свій газ, то долар коштував би не більш як 18,5 гривні, - Гройсман
"Я бачив нещодавно аналітику, яка показує, що якби ми видобували свій газ в Україні, а не купували за валюту, то долар коштував би не більш як 18,5 гривні. Уявляєте, рівень впливу цього фактору на економіку?", - сказав прем'єр-міністр, повідомляє "Укрінформ".
Також прем’єр наголосив, що уряд узяв курс на досягнення енергонезалежності країни, і результат варто очікувати протягом наступних 3-5 років.
Нагадаємо, що Гройсман заявив, що за допомогою збільшення темпу видобутку газу Україна до 2020 року стане енергетично незалежною державою.
Варто відзначити, що в 2016 році Уряд році виплатив населенню і об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 844 мільйони гривень компенсації частини суми кредитів для реалізації заходів з підвищення енергоефективності житла.
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