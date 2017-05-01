Якби Україна видобувала свій газ, то долар коштував би не більш як 18,5 гривні, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав умову, за якої курс гривні на сьогодні становив би 18,5 за долар.

"Я бачив нещодавно аналітику, яка показує, що якби ми видобували свій газ в Україні, а не купували за валюту, то долар коштував би не більш як 18,5 гривні. Уявляєте, рівень впливу цього фактору на економіку?", - сказав прем'єр-міністр, повідомляє "Укрінформ".

Також прем’єр наголосив, що уряд узяв курс на досягнення енергонезалежності країни, і результат варто очікувати протягом наступних 3-5 років.

Нагадаємо, що Гройсман заявив, що за допомогою збільшення темпу видобутку газу Україна до 2020 року стане енергетично незалежною державою.

Варто відзначити, що в 2016 році Уряд році виплатив населенню і об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 844 мільйони гривень компенсації частини суми кредитів для реалізації заходів з підвищення енергоефективності житла.