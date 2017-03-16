Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Які товари можна переміщати через лінію розмежування на Донбасі, - СПИСОК

Перелік вступає в силу з моменту опублікування
Наказ Міністерства з питань тимчасово неконтрольованих територій і внутрішньо переміщених осіб про затвердження Переліку товарів і продукції, дозволених для переміщення з і на тимчасово неконтрольовану територію в районі проведення антитерористичної операції набув чинності.
Які товари можна переміщати через лінію розмежування на Донбасі, - СПИСОК

Даний документ опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" в четвер, 16 березня, і вступає в силу з моменту опублікування.

До Переліку внесено устаткування, запчастини та комплектуючі, сировину і готову продукцію, хімматериали, пально-мастильні матеріали, інструменти, спецодяг для вугледобувної, енергетичної галузей і критичної інфраструктури.

Для збільшення натисніть на зображення!


Фото: Громадське


Фото: Громадське


Фото: Громадське


Фото: Громадське


Фото: Громадське


Фото: Громадське


Фото: Громадське

Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 19:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.