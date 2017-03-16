Які товари можна переміщати через лінію розмежування на Донбасі, - СПИСОК Перелік вступає в силу з моменту опублікування

Наказ Міністерства з питань тимчасово неконтрольованих територій і внутрішньо переміщених осіб про затвердження Переліку товарів і продукції, дозволених для переміщення з і на тимчасово неконтрольовану територію в районі проведення антитерористичної операції набув чинності.

Даний документ опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" в четвер, 16 березня, і вступає в силу з моменту опублікування. До Переліку внесено устаткування, запчастини та комплектуючі, сировину і готову продукцію, хімматериали, пально-мастильні матеріали, інструменти, спецодяг для вугледобувної, енергетичної галузей і критичної інфраструктури. Для збільшення натисніть на зображення!

Фото: Громадське

Фото: Громадське

Фото: Громадське

Фото: Громадське

Фото: Громадське

Фото: Громадське

Фото: Громадське Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.

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