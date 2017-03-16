Які товари можна переміщати через лінію розмежування на Донбасі, - СПИСОК
Даний документ опублікований в газеті "Урядовий кур'єр" в четвер, 16 березня, і вступає в силу з моменту опублікування.
До Переліку внесено устаткування, запчастини та комплектуючі, сировину і готову продукцію, хімматериали, пально-мастильні матеріали, інструменти, спецодяг для вугледобувної, енергетичної галузей і критичної інфраструктури.
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Нагадаємо, що Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).
Відтак, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що рішення про перекриття доріг, що ведуть на непідконтрольну територію Донбасу, буде реалізовано з 13:00 середи.
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