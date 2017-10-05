Яків Смолій очолить Нацбанк замість Гонтаревої

З завтрашнього дня вона йде у відпустку до відставки

Голова Національного банку Валерія Гонтарева припиняє виконувати обов'язки з 11 травня. Тимчасовим керівником НБУ буде її перший заступник Яків Смолій.

"Я оголосила всім, що працюю до 10 травня. Призначила свого першого заступника Якова Васильовича Смолія в.о. голови Національного банку, і він виконуватиме ці обов'язки, поки не призначать нового голову", - сказала Гонтарева агентству "Інтерфакс-Україна".

З 11 травня Гонтарева перебуватиме у відпустці й розраховує, що найближчим часом Верховна Рада за поданням голови держави розгляне питання про її відставку і призначення нового керівника Національного банку.

Голова НБУ також наголосила, що готова до звіту про свою роботу перед Верховною Радою.

Валерія Гонтарева - дев'ятий керівник Нацбанку України. Вона працювала з червня 2014 року.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться. Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

30 травня міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.