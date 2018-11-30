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Якщо через воєнний стан ми скасуємо вибори, то виграє лише Путін, - Порошенко

Він зауважив, що впевнений і довіряє українському народу
Президент Петро Порошенко заявив, що не російському президенту вказувати, хто має бути президентом України.
Якщо через воєнний стан ми скасуємо вибори, то виграє лише Путін, - Порошенко Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це він сказав в інтерв’ю "Sky News", відповідаючи на звинувачення Володимира Путіна у створенні провокації у Керченській протоці для впливу на майбутні вибори.

"Маю дві погані новини для пана Путіна. Перша: російський президент ніколи не буде вирішувати, хто буде президентом України. Це рішення прийме український народ", – заявив Порошенко.

Він зауважив, що впевнений і довіряє українському народу, інформує прес-служба президента.

"Друга: якщо через закон про воєнний стан ми скасуємо вибори, в даній ситуації виграє лише одна людина. Знаєте хто це? Це пан Путін", – заявив Порошенко.

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У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Додамо, що Верховна Рада також призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

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30 11 2018 14:35
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