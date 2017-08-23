Якщо Димінський не з'явиться на допит, то правоохоронці вживатимуть заходи, - Аваков

Аваков думає, що Димінський прийде на допит

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається, що президент футбольного клубу "Карпати" Петро Димінський, автомобіль якого скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якого загинула жінка, з'явиться 23 серпня на допит у справі.

"Він повинен з'явиться на допит сьогодні... думаю, з'явиться", – сказав міністр, повідомляють "Українські новини".

За його словами, якщо Димінський не з'явиться, то правоохоронці вживатимуть відповідних заходів.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.