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Якщо Іспанія може боротися за Каталонію, то і ми можемо боротися за Косово, – МЗС Сербії

Сербія вимагає провести конференцію щодо Косова
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич закликав провести міжнародну конференцію, яка допоможе розв'язати проблему Косова. На цю ідею сербського урядовця надихнули дії Мадрида щодо бунтівного регіону Каталонія.
Якщо Іспанія може боротися за Каталонію, то і ми можемо боротися за Косово, – МЗС Сербії Фото: ap.org

"Якщо Іспанія може боротися за своє бачення Каталонії, то і ми, серби, можемо боротися за свою країну", – цитує Дачича сербська газета "Новости", яка частково належить уряду країни, в суботу, 4 листопада, пише DW.

Близько 10 років тому Косово відділилося від Сербії. Відтоді його незалежність визнали 110 країн світу, зокрема Німеччина.

У 1999 році бомбардування з боку НАТО змусило сербські сили покинути населений переважно албанцями регіон. До того серби вигнали з території країни близько 800 тис. албанців.

Упродовж багатьох років ЄС безрезультатно намагається виступити посередником між Сербією та Косовом. Україна незалежність Косова не визнала.

Нагадаємо, Сербія критикує ЄС за те, що не визнаючи референдум у Каталонії, блок визнав відокремлення Косова.

Президент Чехії Мілош Земан вважає різне ставлення до "референдуму" у Криму і відокремлення Косова від Сербії проявом політики подвійних стандартів.

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