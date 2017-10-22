Якщо Кім Чен Ин зникне - це буде нещасний випадок, - голова ЦРУ

Директор ЦРУ Майк Помпео відкидає ідею змови з метою вбити північнокорейського лідера Кім Чен Ина, але визнає, що хоче створити "набагато більш зле агентство".

Про це Помпео заявив під час форуму Фонду захисту демократій, пише South China Morning Post.

"З усією повагою ... Якщо Кім Чен Ин повинен зникнути, враховуючи історію ЦРУ, я просто не буду про це говорити", - заявив Помпео, відповідаючи на питання, що буде, якщо Кім раптово помре.

"Хтось може подумати, що це збіг. Ви знаєте, стався нещасний випадок", - сказав він, жартуючи.

На початку цього року Північна Корея заявила, що ЦРУ спільно з південнокорейською розвідкою, намагалася вбити Кім Чен Ина, не надавши жодних доказів.

Центральне розвідувальне управління США вважає, що Кім Чен Ин мислить раціонально і зосереджений на тому, щоб залишатися при владі і "прокидатися у власному ліжку" кожен день.

"Місія Кім Чен Ина - просто залишитися при владі", - сказав Помпео.

Водночас, Помпео, який став директором ЦРУ в січні, сказав, що він відроджує польові місії агентства.

"Ми збираємося стати набагато більш злим агентством", - сказав він.

Помпео сказав, що США повинні визнати, що уряд Кіма "перебуває на порозі" отримання ядерної ракети, здатної вразити цілі в США, і працювати над запобіганням цього.

Раніше в американському Державному департаменті заявили, що США змусять КНДР відмовитися від ядерної програми або через переговори, або військовою силою.

Нагадаємо, заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен повідомив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.