Якщо КНДР завдасть ядерного удару по Сеулу і Токіо - загинуть більше 2 млн людей

Експерти порахували, що зараз країна має 20-25 ядерних боєголовок потужністю 15-25 кілотонн

Понад два мільйони людей можуть загинути, якщо Північна Корея завдасть удару по Сеулу і Токіо.

Про це йдеться в доповіді Майкла Загурека, експерта з Інституту США і Кореї при Університеті імені Джона Хопкінса, повідомляють на сайті 38 North.

З неї випливає, що поранення в результаті атаки можуть отримати майже 8 млн осіб. Це могло б статися, якби КНДР завдала удару всіма наявними в її розпорядженні боєголовками.

У доповіді наголошують, що зараз країна має 20-25 ядерних боєголовок потужністю 15-25 кілотонн.

Раніше у Державному департаменті США заявили, що Штати змусять КНДР відмовитися від ядерної програми або через переговори, або військовою силою.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".