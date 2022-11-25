Якщо ми дозволимо путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну - генсек НАТО

Єнс Столтенберг анонсував, що на саміті міністрів закордонних справ Альянсу звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні, таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками

Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Бухаресті 29-30 листопада, звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні, таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомляє Sky News.

"путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі, позбавляючи українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України", - підкреслив він.

Генсек НАТО зазначив, щі напади на мирних жителів, критичну цивільну інфраструктуру, житлові райони, школи та лікарні є військовими злочинами, і винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Ціна, яку ми платимо, - це гроші, а ціна, яку платить Україна - це кров. Якщо ми дозволимо путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України в інтересах нашої безпеки", - додав Столтенберг.