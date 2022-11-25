ПОЛІТИКА НОВИНИЄнс Столтенберг анонсував, що на саміті міністрів закордонних справ Альянсу звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні, таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотникамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Якщо ми дозволимо путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну - генсек НАТО
Фото: 5 канал
Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Бухаресті 29-30 листопада, звернеться до союзників з проханням збільшити нелетальну допомогу Україні, таку як паливо, медичне забезпечення, зимове обладнання та засоби для боротьби з безпілотниками.
Про це повідомляє Sky News.
"путін зазнає поразки в Україні та реагує з більшою жорстокістю. Хвилі ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі, позбавляючи українців тепла та їжі. Це жахливий початок зими для України", - підкреслив він.
Генсек НАТО зазначив, щі напади на мирних жителів, критичну цивільну інфраструктуру, житлові райони, школи та лікарні є військовими злочинами, і винні мають бути притягнуті до відповідальності.
"Ціна, яку ми платимо, - це гроші, а ціна, яку платить Україна - це кров. Якщо ми дозволимо путіну перемогти, ми всі заплатимо набагато вищу ціну. Якщо путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила окупається, вони знову використають її для досягнення своїх цілей, і це зробить світ небезпечнішим і всі ми будемо в більшій небезпеці. Тож підтримка України в інтересах нашої безпеки", - додав Столтенберг.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що планує взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті наступного тижня.
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25 11 2022 12:25 МЕДІА
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