Байден "хвилюється", що буде із допомогою Україні, якщо республіканці переможуть у Конгресі

Президент Джо Байден висловив стурбованість перспективами майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу на виборах 8 листопада.

"Я стурбований", – сказав Байден журналістам під час зупинки в магазині сендвічів у Піттсбурзі, коли його запитали про вплив на допомогу Україні у разі перемоги республіканців.

Байден був у Піттсбурзі, проводячи кампанію за демократа Джона Феттермана, чия гонка у Сенаті США проти республіканця Мехмета Оза допоможе визначити, чи демократи збережуть контроль над Сенатом.

Останніми днями лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що "не захоче виписувати карт-бланш" для допомоги Україні, якщо республіканці візьмуть контроль над Палатою представників у демократів на проміжних виборах.

Республіканці діляться на тих, хто бачить необхідність приборкати росію, і тих, хто віддає перевагу більш ізоляційній зовнішній політиці.