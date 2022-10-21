ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Джо Байден висловив стурбованість перспективами майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією чи обома палатами Конгресу на виборах 8 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Байден "хвилюється", що буде із допомогою Україні, якщо республіканці переможуть у Конгресі
Джозеф Байден. Фото: vlada.io
Про це повідомляє УНН.
"Я стурбований", – сказав Байден журналістам під час зупинки в магазині сендвічів у Піттсбурзі, коли його запитали про вплив на допомогу Україні у разі перемоги республіканців.
Байден був у Піттсбурзі, проводячи кампанію за демократа Джона Феттермана, чия гонка у Сенаті США проти республіканця Мехмета Оза допоможе визначити, чи демократи збережуть контроль над Сенатом.
Останніми днями лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що "не захоче виписувати карт-бланш" для допомоги Україні, якщо республіканці візьмуть контроль над Палатою представників у демократів на проміжних виборах.
Республіканці діляться на тих, хто бачить необхідність приборкати росію, і тих, хто віддає перевагу більш ізоляційній зовнішній політиці.
Нагадаємо, що раніше три чверті американців висловились за посилення підтримки України.
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21 10 2022 16:33 МЕДІА
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