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Якщо стану президентом Франції, домагатимусь санкцій проти Польщі, - Макрон

Кандидат-центрист на президентських виборах у Франції має намір проявити ініціативу в захисті демократичних цінностей Євросоюзу
У разі перемоги 7 травня на виборах президента Франції Емануель Макрон буде домагатися санкцій Європейського Союзу проти Польщі, яка, на його думку порушує демократичні принципи ЄС.
Якщо стану президентом Франції, домагатимусь санкцій проти Польщі, - Макрон Емануель Макрон. Фото: REUTERS / Martin Bureau

В інтерв'ю кільком виданням він заявив, що збирається проводити жорстку політику по відношенню до тих країн, які відходять, на його думку, від головних демократичних принципів блоку.

"Коли права і цінності Європейського Союзу не поважаються, я хочу, щоб були прийняті санкції", - підкреслив він, інформує Reuters.

Націоналістичний уряд Польщі, інформує агентство, в останній рік конфліктує із Брюсселем щодо низки реформ в країні, які, як вважають в столиці ЄС, послаблюють незалежність судових органів і ризикують підірвати демократичні противаги.

Також, кандидат в президенти Франції висловив невдоволення політикою керівництва Польщі та Угорщини щодо мігрантів, право на освіту та "фундаментальних цінностей".

"Якщо мене оберуть, протягом трьох місяців буде рішення по Польщі", - пообіцяв Макрон.

Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.

Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.

Раніше, Макрон заявляв, що Франція не повинна зближуватися з Росією - їй потрібна незалежність і робота з європейськими партнерами.

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