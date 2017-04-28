Якщо стану президентом Франції, домагатимусь санкцій проти Польщі, - Макрон
В інтерв'ю кільком виданням він заявив, що збирається проводити жорстку політику по відношенню до тих країн, які відходять, на його думку, від головних демократичних принципів блоку.
"Коли права і цінності Європейського Союзу не поважаються, я хочу, щоб були прийняті санкції", - підкреслив він, інформує Reuters.
Націоналістичний уряд Польщі, інформує агентство, в останній рік конфліктує із Брюсселем щодо низки реформ в країні, які, як вважають в столиці ЄС, послаблюють незалежність судових органів і ризикують підірвати демократичні противаги.
Також, кандидат в президенти Франції висловив невдоволення політикою керівництва Польщі та Угорщини щодо мігрантів, право на освіту та "фундаментальних цінностей".
"Якщо мене оберуть, протягом трьох місяців буде рішення по Польщі", - пообіцяв Макрон.
Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.
Другий тур голосування відбудеться 7 травня. Обидва кандидати також зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі 3 травня.
Раніше, Макрон заявляв, що Франція не повинна зближуватися з Росією - їй потрібна незалежність і робота з європейськими партнерами.
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