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Якщо це мої гроші, дарую державі, - Онищенко про зниклі $156 млн

Якщо НАБУ доведе, що гроші належать Онищенку, він дарує їх державі
Народний депутат-втікач Олександр Онищенко каже, що згоден розлучитися з заарештованими засобами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.
Якщо це мої гроші, дарую державі, - Онищенко про зниклі $156 млн Фото: www.dsnews.ua

"Якщо це мої гроші, то я їх дарую державі і НАБУ без рішення суду. І нехай опублікують документи, що вони мої", – повідомив Онищенко в коментарі "Українській правді" 9 листопада.

У свою чергу співрозмовник УП в Національному антикорупційному бюро на подібні слова Онищенка відреагував з іронією: "Він - дуже щедра людина".

Раніше в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Генеральна прокуратура заперечує зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступник генерального прокурора України Назар Холодницький заявив, що прокуратура провела допит народного депутата-втікача Олександра Онищенка за допомогою Skype.

 

 

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09 11 2017 19:13
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