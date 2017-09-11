Якщо це мої гроші, дарую державі, - Онищенко про зниклі $156 млн

Якщо НАБУ доведе, що гроші належать Онищенку, він дарує їх державі

Народний депутат-втікач Олександр Онищенко каже, що згоден розлучитися з заарештованими засобами компанії Quickpace Limited, якщо НАБУ доведе, що гроші належать йому.

"Якщо це мої гроші, то я їх дарую державі і НАБУ без рішення суду. І нехай опублікують документи, що вони мої", – повідомив Онищенко в коментарі "Українській правді" 9 листопада.

У свою чергу співрозмовник УП в Національному антикорупційному бюро на подібні слова Онищенка відреагував з іронією: "Він - дуже щедра людина".

Раніше в НАБУ заявили, що заарештовані в "Ощадбанку" гроші, які належали компанії Quickpace Limited, пов'язаної з нардепом Олександром Онищенком, зникли.

Генеральна прокуратура заперечує зникнення 156,8 мільйонів доларів з арештованих рахунків компанії, підконтрольній депутату Верховної Ради Олександру Онищенку.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада схвалила скасування недоторканності, затримання і арешт депутата Онищенка. Перед цим нардеп покинув країну.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд гривень (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд гривень незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).