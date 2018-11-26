Якщо вдасться уникнути наземної російської воєнної агресії, обмеження прав і свобод не буде, – Порошенко

Президент Петро Порошенко перед голосуванням депутатів Верховної Ради за запровадження воєнного стану в Україні на 30 діб, заявив, що воєнний стан застосують лише у випадку наземної російської воєнної агресії на території України.

"І зараз, коли нам треба об’єднати зусилля, коли нам треба прийняти надважливе рішення про оголошення воєнного стану, який – я хочу окремо наголосити – буде застосований виключно у випадку наземної російської воєнної агресії. Якщо дай Боже спільними зусиллями нам вдасться уникнути цього сценарію, я наголошую як Президент і Верховний Головнокомандувач ЗСУ – не буде обмеження прав, не буде обмеження свобод", – сказав глава держави під час виступу у Верховній Раді.

"(Указом – ред.) я попросив дати право президенту щойно російський солдат перетне кордон – я не буду втрачати жодної секунди для того, щоб забезпечити захист української землі", – заявив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.