Якщо відбудеться реванш, "рішення" суду Москви стануть підставою для репресій в Україні, - Висоцький
"Російський "суд" визнав Революцію Гідності 2014 року в Україні "державним переворотом". На перший погляд, це виглядає смішно… Однак справа не лише у пропагандистському елементі гібридної агресії. Це - підготовка політико-правового фону до подальших дій щодо окупації України та підтвердження того, що плани Кремля в цьому відношенні лишаються незмінними", - написав народний депутат фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький на своїй сторінці у Facebook.
На його думку, дії Кремля щодо відкритої окупації проходитимуть за сценарієм, який можна спостерігати в окупованому Криму: місцевий незаконний "російський суд" ув’язнив двох євромайданівців за події в Києві.
"Приблизно те саме буде використано у випадку криптоокупації. Якщо дестабілізація держави закінчиться приходом до влади сил реваншу, саме рішення московського суду і напрацьовані під час цього так званого процесу "матеріали" стануть відправною точкою для початку масових репресій в Україні", - наголосив представник "Народного фронту".
"Нам з вами, дорогі активісти, волонтери, добровольці, військовослужбовці, депутати, журналісти, готують статус "путчистів" та "незаконних збройних формувань". Замислюйтесь про це кожного разу, коли чуєте пропаганду про "мир за будь-яку ціну", - резюмував Сергій Висоцький.
Нагадаємо, що дорогоміловський суд Москви задовольнив позов колишнього депутата Верховної ради Володимира Олійника та визнав Революцію гідності в Україні державним переворотом.
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