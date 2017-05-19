Якщо влада не наведе порядок на західних кордонах зараз, то з початком безвізу буде колапс, - Лубківський
Політик зазначив, що великий наплив автомобілів і людей, відсутність логістики та хаотичність наявної системи перетину державного кордону вже є. А з набуттям чинності безвізового режиму можна прогнозувати суттєве збільшення кількості мандрівників, що, в свою чергу, може привести до колапсу на західних кордонах
"На багатьох пунктах пропуску відчувається брак співпраці між прикордонниками та правоохоронцями, які повинні забезпечити цивілізований рух транспорту ще до в'їзду в зону прикордонного та митного контролю. Відповідні владні інститути повинні швидше створити максимально зручні та комфортні умови для громадян України, які виїжджають за кордон", - заявив координатор руху "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський.
З іншого боку, Міністерство закордонних справ України вже сьогодні має почати вирішувати питання належного, позбавленого зневаги і знущань ставлення до наших громадян як на кордоні, так і в країнах, які вони відвідують, зазначає дипломат.
"МЗС мусить виносити пунктом номер один на всіх переговорах із зарубіжними партнерами головне питання - повага до громадян України, які виїжджають в їх країни", - наполягає Маркіян Лубківський.
Нагадаємо, що видача біометричних паспортів для виїзду за кордон б'є рекорди. До прикладу, вчора було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду у європейські країни.
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