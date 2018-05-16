Яку музику слухають в Україні на YouTube, - ІНФОГРАФІКА
Зауважмо очевидне: тут ідеться про аудиторію, яка активно користується інтернетом - переважно це мешканці міст і не надто старі люди. І все одно, в українському топі практично відсутні пісні "світового" рівня. Домінує російськомовна музика.
Зокрема, чарт "Топ-пісні" відображає композиції, які сумарно набрали найбільше переглядів, включно з офіційним кліпом, лірик-відео, фан-відео тощо.
Ми зробили інфографіку щодо всіх пісень, які набрали понад півмільйона переглядів:
Фото: texty.org.ua
У "Топ-відео" – лише перегляди офіційних кліпів.
Фото: texty.org.ua
До рейтингу "Топ-виконавці" артисти потрапляють за сумарною кількістю переглядів усіх їхніх відео, включно з живими виступами та колабораціями.
Фото: texty.org.ua
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