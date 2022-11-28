Ялинки в Києві встановлять, але масових гулянь не буде – Кличко

У Києві таки встановлять новорічні ялинки, у тому числі на Софійській площі, однак цього року святкування новорічно-різдвяних свят проходитиме без масових заходів та ярмарок.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувала про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая... ", – зазначив він.

Усі святкові дерева встановлять та прикрасять за рахунок бізнесу, а не бюджетних коштів. За словами Кличка, це буде кілька локацій у багатьох районах Києва, аби створити "натяк на те, що Новий рік та Різдво не проходять повз".

При цьому в місті обійдуться без традиційних концертних програм, ярмарків та фастфудів.

Кличко зазначив, що таке рішення в мерії прийняли після спілкування із деякими військовими на передовій, які висловились за свято для дітей.

"Ми розуміємо, що масові заходи заборонені у воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити путіну вкрасти наше Різдво", – додав він.

Нагадаємо, що у Києві сьогодні продовжують екстрено вимикати світло.