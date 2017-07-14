Ян Пєкло став фігурантом чергового фейку російських ЗМІ

У матеріалі, опублікованому на російському ресурсі Украина.ру, зазначили, нібито "Польща пропонує американцям "обкатати" югославський сценарій на Донбасі".

"Польща в особі свого посла в Україні Яна Пєкла запропонувала США почати реалізацію югославського сценарію на Донбасі. Мовляв, Євросоюз ніяк не може зупинити конфлікт, і без втручання американців не обійтися", – йдеться в матеріалі, повідомляє портал POLUKR.net, посилаючись на сайт stopfake.org, який розвінчує цей фейк.

Автори фейку пишуть, що в інтерв’ю для київського журналу "Фокус" посол "фактично закликає Штати втрутитися в конфлікт між Києвом і народними республіками".

Насправді ж у доволі розлогому інтерв’ю виданню "Фокус" Ян Пєкло, відповідаючи на запитання, чи правильним кроком було б розширення нормандського формату та включення туди США і/або Польщі, дослівно зауважив: "У Польщі є думка, що розмови про ситуацію в Донбасі без участі сусідів України – це не найкраща концепція. Водночас не думаю, що Росія хотіла б підключити Польщу до переговорів щодо Донбасу. Ми спостерігаємо кризу мінського і нормандського форматів, очевидно, треба шукати якийсь вихід. Але новий формат без участі в ньому США – це теж неправильно. Я пам’ятаю з часів воєн у колишній Югославії, що без втручання американців європейці були не в змозі впоратися з конфліктом. Закінчити війну вдалося саме завдяки підключенню НАТО і США. Розумію, що включення НАТО в рішення кризи в Донбасі може привести до ще більшої конфронтації, але залучення США дуже потрібно, без них досягти миру вкрай складно".

Тим часом російські ЗМІ дійшли вочевидь хибного висновку, що "польський посол хоче для України "югославського сценарію": "І все ж, пан посол або лукавить, або переслідує скоєно певні цілі. Оскільки як дипломат не може не знати, що якби не США і НАТО, то війни в Югославії просто не було б. І те, що саме результатом втручання американців стало розчленовування Югославії та подальше зникнення цієї країни з карти світу. Пекло, виходить, бажає того ж Україні…".

Натомість у інтерв’ю виданню "Фокус" Ян Пєкло лише зазначає, що дійсно можна побачити паралелі між війнами в Югославії та Україні.

"Так, паралелі є. Спочатку роздувається конфлікт по лінії "всі ми хороші, всі вони погані", це розігрівається через ЗМІ, потім відбувається кілька провокацій, після чого процес запускається. В історії Польщі це теж було – коли гітлерівська Німеччина активно розвивала міф про переслідування німецької меншини у нас. Взагалі, методи гібридної війни в якійсь формі застосовувалися, напевно, ще століття тому. Росія теж була неформальним учасником війни в Югославії, добре відомий вам Гіркін-Стрєлков був радником сербських генералів Младіча й Караджича", – каже дипломат.

Російський ресурс ukraina.ru має на меті сформувати образ Польщі як агресивного сусіда України.

"Польща буде використовувати Україну виключно як об’єкт, показуючи і Європі, й Америці, що саме вона є реальним володарем цієї території, і саме від неї залежить усе, що там відбувається", – наводить сайт слова "експерта" Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень.

"Відтак згаданий фейк завдяки перекрученим словам і маніпулятивним висновкам підводить читачів до висновку, що "Україна, щоб вижити, має залишатися у сфері впливу Росії", - наголошує портал POLUKR.net.

"Такий спосіб представлення інформації спрямований на українського, але російськомовного читача, який не має впевненості в нинішній українській владі та залишається в сфері впливу російських ЗМІ", – коментують на StopFake.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Бартош Ковнацький називає абсурдними звинувачення на його адресу щодо зв’язків з Росією.

Раніше видання Frankfurter Allgemeine Zeitung та Gazeta Wyborcza опублікували матеріали про зв’язки Ковнацького з Матеушем Піскорським та Конрадом Ренкасом, лідерами проросійської партії "Зміна". Піскорський перебуває під арештом за звинуваченнями у шпигунстві на користь Росії.